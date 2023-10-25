Президент Європарламенту пропонує надати українським депутатам статус спостерігачів

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Reuters / «Бабель»

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола пропонує українським і молдовським депутатам бути спостерігачами, допоки Україна і Молдова не вступлять у Євросоюз.

Про це пише Politico.

За словами посадовиці, Європа повинна широко відчинити двері тим країнам, які рівняються на неї. Вона також вважає, що кандидатам на вступ до ЄС можна запропонувати й інші переваги, зокрема, пільги на єдиному ринку.

«Ми можемо навіть піти далі, маючи членів-спостерігачів у цьому парламенті — це те, що важливо для населення. Це залежить від того, що станеться в грудні», — додала Мецола і відзначила, що Україна має швидкий євроінтеграційний прогрес.

У грудні на саміті лідери ЄС мають ухвалити рішення про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови після рекомендацій від Єврокомісії.

Спостерігачі від України та Молдови в Європарламенті не матимуть права голосу, їх призначатимуть, а не обиратимуть. Тільки після підписання офіційної угоди про приєднання члени Європарламенту можуть повноцінно брати участь у всіх процесах.

Роберта Мецола зазначила, що їй потрібно буде підтримувати звʼязок із політичними групами парламенту щодо спостерігачів та розглянути можливість такої ж пропозиції для західнобалканських країн-кандидатів, які також очікують вступу до ЄС.