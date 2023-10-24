Поліція Фінляндії оголосила основну версію пошкодження підводного газопроводу Balticconnector

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Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, найімовірніше, спричинили дії китайського судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Про це йдеться в заяві поліції Фінляндії.

Головний слідчий детектив Рісто Лохі розповів, що на морському дні виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу. Сам якір підняли вранці у вівторок.

Лохі заявив, що фінські слідчі кілька разів звʼязувалися з компанією-власником Newnew Polar Bear, але вона не захотіла співпрацювати. Фінляндія ініціювала міжнародну співпрацю з китайською владою, щоб продовжити розслідування.

Особливу увагу подальше розслідування зверне на те, чи не було в діях команди судна умислу або недбалості, додали в поліції.