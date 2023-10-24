YouTube Music дозволив оформлювати власні плейлисти із зображеннями від штучного інтелекту

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YouTube представляє нову функцію, яка дозволяє користувачам створювати індивідуальне оформлення плейлистів за допомогою штучного інтелекту. Про це компанія оголосила 24 жовтня.

Нова експериментальна функція починає працювати з 24 жовтня для користувачів англійської мови в США. У майбутньому компанія планує поширити цю функцію на додаткові регіони та мови.

Щоб почати, потрібно клацнути поточне зображення, яке стоїть на плейлисті за замовчуванням. Звідси можна переглядати низку тем, таких як подорожі, природа, краєвид, фентезі, тварини та гумор. Після вибору теми можна прокрутити список підказок. Наприклад, якщо обрати тваринну тему, можна обрати зображення мопса «в стилі середньовічної готики» або «в стилі поп-арту». Після свого вибору треба натиснути кнопку «Створити», потім користувач отримає серію зображень, яку створив штучний інтелект. З цих зображень треба обрати те, яке подобається, натиснути «зберегти» і воно зʼявиться як обкладинка плейлиста.

YouTube Music також повідомив, що в найближчі місяці він збирається запустити нову функцію на вкладці «Головна», яка дозволить користувачам швидко повернутися та прослухати пісні та виконавців, які у них були на повторі. Ця функція зробить домашню сторінку YouTube Music схожою на сторінку Spotify.