У Китаї звільнили міністра оборони. Це друга за три місяці перестановка в керівництві країни

Новини

Китай звільнив генерала Лі Шанфу з посади міністра оборони — це друга за три місяці перестановка в керівництві країни.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Видання пише, що Шанфу звільнили після кількох тижнів спекуляцій щодо його долі — генерала не бачили на публіці з кінця серпня. Лі Шанфу звільнили за кілька днів до того, як делегація Пентагону має прибути в Пекін на форум регіональної безпеки, «який відкриває шлях до військового діалогу, що давно зайшов у глухий кут».

Лі Шанфу з 2018 року перебуває під американськими санкціями за співпрацю з російською оборонною промисловістю — він купляв у росіян винищувачі Су-35 і зенітно-ракетні комплекси С-400. У серпні 2023 року Лі Шанфу їздив з візитом до міністрів оборони росії та Білорусі.