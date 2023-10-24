Reuters: Єврокомісія позитивно оцінить заявку України на членство в ЄС

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейська комісія 8 листопада опублікує звіт, у якому позитивно оцінить прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох посадовців.

Очікується, що на саміті лідерів Євросоюзу 14—15 грудня ухвалять рішення про початок офіційних переговорів про вступ Україною. Водночас, попри позитивні рекомендації від Єврокомісії, Києву можуть висунути додаткові умови, зокрема щодо боротьби з корупцією і правами меншин (ініціатива Угорщини).

Джерела агентства також розповіли, що позитивну рекомендацію може отримати й Молдова, тоді як щодо Грузії «все ще не визначено». Вона досі не має статусу кандидата в члени ЄС.