Німецький Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство. Що там робитимуть
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
ТОВ «Рейнметал — Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня.
Це підприємство буде обслуговувати та ремонтувати техніку, яку передали Україні західні партнери. У подальшому там планують налагодити спільне виробництво окремих видів оборонної продукції Rheinmetall AG в Україні.
«Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень і дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу», — наголосив Шмигаль.
- 30 березня в Києві президент Володимир Зеленський зустрічався з делегацією концерну Rheinmetall на чолі з генеральним директором Арміном Паппергером. Пізніше «Укроборонпром» уклав із німецьким концерном угоду про стратегічне партнерство. У травні Паппергер повідомив, що заводські працівники будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією на новому заводі.
- Наприкінці вересня Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити в Україні спільне оборонне підприємство з українською державною групою «Укроборонпром».