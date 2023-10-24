Німецький Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство. Що там робитимуть

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

ТОВ «Рейнметал — Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня.

Це підприємство буде обслуговувати та ремонтувати техніку, яку передали Україні західні партнери. У подальшому там планують налагодити спільне виробництво окремих видів оборонної продукції Rheinmetall AG в Україні.

«Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень і дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу», — наголосив Шмигаль.