На Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту А

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У Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному з районів міста — із цим діагнозом госпіталізували 60 людей, серед яких 14 дітей.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу.

Фахівці перевіряють і досліджують можливі причини спалаху — від стихійних ринків до точок централізованого і децентралізованого водопостачання. До лабораторій передали 66 проб води із громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води тощо. Із них перевірили 53 — вони в нормі.

Гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати легкий або тяжкий перебіг. Вірус передається через забруднені продукти або воду, через недотримання особистої гігієни, а також у родинах, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сімʼї. Інкубаційний період — 14—28 днів. Симптоми: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.

У МОЗ нагадали про профілактику гепатиту А:

дотримуватися гігієни під час приготування їжі (мити овочі, фрукти);

не пити воду з неперевірених джерел, кипʼятити будь-яку небутильовану воду;

мити руки з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям.

Вакцину проти гепатиту А можна купити в аптеках.