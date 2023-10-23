Відтепер Україна і Литва спрощено обмінюють посвідчення водія

Новини

Victor Xok / Unsplash

Віднині українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою — без теоретичних і практичних іспитів. Угода між Кабміном України й урядом Литви набула чинності 22 жовтня.

Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Українці можуть звернутися до філій Державного підприємства REGITRA у Литві, а в Україні — до Головного сервісного центру МВС. Для цього треба мати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Така ж процедура доступна і для громадян Литви, що живуть в Україні. Вони можуть звертатися до сервісних центрів МВС.

Угоди про взаємне визнання й обмін посвідчень водія за спрощеною процедурою діють ще з Італією, Туреччиною, Іспанією та Обʼєднаними Арабськими Еміратами.