Відтепер Україна і Литва спрощено обмінюють посвідчення водія
- Автор:
- Ліза Бровко
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Victor Xok / Unsplash
Віднині українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою — без теоретичних і практичних іспитів. Угода між Кабміном України й урядом Литви набула чинності 22 жовтня.
Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Українці можуть звернутися до філій Державного підприємства REGITRA у Литві, а в Україні — до Головного сервісного центру МВС. Для цього треба мати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.
Така ж процедура доступна і для громадян Литви, що живуть в Україні. Вони можуть звертатися до сервісних центрів МВС.
Угоди про взаємне визнання й обмін посвідчень водія за спрощеною процедурою діють ще з Італією, Туреччиною, Іспанією та Обʼєднаними Арабськими Еміратами.
- Також українці можуть обміняти електронне посвідчення водія за кордоном у центрах державного підприємства «Документ».