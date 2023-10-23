У Франції затримали понад 300 людей за антисемітизм

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Twitter / Eric Diard

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що від початку війни в Ізраїлі (7 жовтня) у країні заарештували 336 людей за антисемітизм.

Про це він написав у Twitter.

Загалом за понад два тижні у Франції правоохоронці зареєстрували 588 антисемітських інцидентів. Серед них були й такі, коли люди намагалися пронести ножі в школи і синагоги.

З 12 жовтня у Франції заборонили всі пропалестинські демонстрації, а регіональних префектів зобовʼязали захищати єврейські школи та синагоги видимою присутністю поліції. Однак уже 13 жовтня у французькому місті Аррасі невідомий напав на школу з ножем і вбив учителя. Нападник вигукував «Аллах Акбар».