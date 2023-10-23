Уряд підтримав скасування заочної та вечірньої форм навчання. Далі голосуватиме Рада
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Кабмін підтримав законопроєкт про відмову від заочної та вечірньої форм навчання на бакалавраті та магістратурі. Якщо закон ухвалять, то відповідні зміни стосуватимуться вступників починаючи з 2024 року.
Студенти, які зараз здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому ж форматі.
«Заочна форма навчання — радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купівля дипломів та освіта «для галочки», — повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На відміну від заочної та вечірньої, дистанційна форма не потребує регламентації, а студенти самостійно можуть обирати час і місце для занять у межах графіку навчання, додають у Міносвіти.
- Міністерство освіти і науки пояснило, яким буде Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році. Одне з нововведень — випускників тестуватимуть не з трьох, а з чотирьох предметів.