Опера Барселони найняла «інтимну режисерку», щоб та контролювала пристрасні сцени
- Автор:
- Ліза Бровко
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Оперний театр Барселони найняв режисерку з інтиму, щоб переконатися, що всім виконавцям комфортно брати участь у пристрасних сценах. В Іспанії таке вперше.
Про це пише Reuters.
Режисерка з інтиму Іта ОʼБраєн спостерігатиме за адаптованою пʼєсою Вільяма Шекспіра «Антоній і Клеопатра», премʼєра якої відбудеться в оперному театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні 28 жовтня.
О’Браєн раніше консультувала HBO та Netflix щодо інтимних сцен, у неї 40-річний досвід акторської майстерності та роботи в музичному театрі. Вона зауважила, що зазвичай артисти театрів не проходили етапу домовленості та згоди на пристрасні сцени, через що почувалися ніяково й спантеличено.
Тепер на репетиціях режисерка з інтиму запрошуватиме виконавців «обійнятися», а потім обговорити, як вони почуваються при доторках іншої людини.
«Ми запрошуємо виконавця, щоб він щиро розповів нам про особисті кордони, і це велике зрушення в індустрії. Їхнє «так» — це ваше «так», ваше «ні» — це ваше «ні», а «можливо» — це також відмова», — додала О’Браєн.
Інтимні режисери раніше брали участь у виробництві телевізійних шоу та опер у Сполучених Штатах і Великій Британії.
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