Українські тральщики беруть участь у британських протимінних навчаннях
- Автор:
- Ліза Бровко
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Українські тральщики-шукачі мін «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) беруть участь у британських навчаннях Joint Warrior -23-II.
Про це пише пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
Тральщики доєдналися до групи кораблів Британії, Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії. Їхнє головне завдання — відпрацювати протимінні тактики, планування та сумісність із протимінними підрозділами країн-партнерів.
- M310 і M311 проєкту Sandown — це колишні HMS Grimsby і HMS Shoreham. За угодою, Україна їх отримала в січні 2022 року, після чого почалася їх модернізація в Шотландії. Уперше в море як кораблі ВМС ЗСУ «Чернігів» і «Черкаси» вони вийшли у червні цього року.