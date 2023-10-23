Українські тральщики беруть участь у британських протимінних навчаннях

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Українські тральщики-шукачі мін «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) беруть участь у британських навчаннях Joint Warrior -23-II.

Про це пише пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Тральщики доєдналися до групи кораблів Британії, Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії. Їхнє головне завдання — відпрацювати протимінні тактики, планування та сумісність із протимінними підрозділами країн-партнерів.