Міносвіти Ізраїлю прибрало згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів. Вона підтримала палестинців у Газі

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Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка підтримала палестинців у секторі Гази.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet із посиланням на заяву міністерства.

«ХАМАС — терористична організація, яка знищила та вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє її [Грету Тунберг] права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів», — заявило Міністерство освіти Ізраїлю.

20 жовтня Грета Тунберг опублікувала фото на підтримку палестинців у Газі, а також заявила: «Світ має висловитися, вимагаючи негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних».