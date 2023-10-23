Міносвіти Ізраїлю прибрало згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів. Вона підтримала палестинців у Газі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка підтримала палестинців у секторі Гази.
Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet із посиланням на заяву міністерства.
«ХАМАС — терористична організація, яка знищила та вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє її [Грету Тунберг] права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів», — заявило Міністерство освіти Ізраїлю.
20 жовтня Грета Тунберг опублікувала фото на підтримку палестинців у Газі, а також заявила: «Світ має висловитися, вимагаючи негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних».
- 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на 22 жовтня Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази, яка може тривати три місяці. Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих своїх громадян, ХАМАС — про майже 5 тисяч загиблих палестинців. Також у цій війні загинули 18 українців.