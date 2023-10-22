З російського полону вдалося повернути вже 2 600 людей. Зараз динаміка обмінів сповільнилася
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Суспільне
Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути близько 2 600 українських громадян. Переважно це військові, але є й цивільні.
Про це представник української воєнної розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в інтервʼю «Еспресо».
Також, за його словами, останнім часом немає такої динаміки з обмінами, яка була раніше, — і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, «але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції».
Андрій Юсов наголосив, що обмінний фонд поповнюється, і місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені.
Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня, тоді повернути вдалося 22 українських воїнів.
- На початку вересня омбудсман Дмитро Лубінець розповідав, що в України недостатньо російських військовополонених для обміну на українських. Це одна з проблем. Друга проблема полягає в тому, що, на думку Лубінця, «російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені».