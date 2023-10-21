Росія від опівночі випустила 24 авіабомби по Херсонській області
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Від опівночі росія скинула на Херсонщину 24 керовані авіабомби. Під прицілом були чотири населені пункти Бериславського району, а в самому Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на адмінбудівлю.
Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і очільник ОВА Олександр Прокудін.
«Російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води», — повідомив Мрочко.
Прокудін сповістив, що окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Херсонщині.
«З опівночі ворог випустив по регіону 24 керованих авіабомби. Під вогнем були чотири населених пункти Бериславського району», — написав він.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення, у лютому — березні 2022 року. У листопаді Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.
- Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Прокудін зазначав, що окупанти хаотично обстрілюють усі райони Херсону, де живуть люди, хоча там немає ані військової техніки, ані військових. Через це Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців із регіону.
- Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На захоплених територіях, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти чинять тиск на місцеве населення й обмежують його права, а також селять у житла українців російських військових.