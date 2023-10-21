Росія від опівночі випустила 24 авіабомби по Херсонській області

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Reuters / «Бабель»

Від опівночі росія скинула на Херсонщину 24 керовані авіабомби. Під прицілом були чотири населені пункти Бериславського району, а в самому Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на адмінбудівлю.

Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води», — повідомив Мрочко.

Прокудін сповістив, що окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Херсонщині.

«З опівночі ворог випустив по регіону 24 керованих авіабомби. Під вогнем були чотири населених пункти Бериславського району», — написав він.