Республіканці зняли кандидатуру Джима Джордана з балотування на посаду спікера Палати представників США

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Після третього туру голосування за спікера Палати представників США, у якому знову не обрали наступника достроково усунутого Кевіна Маккарті, республіканці зняли кандидатуру Джима Джордана.

Про це пишуть CNN, Bloomberg і The New York Times.

Під час таємного голосування республіканці Палати представників проголосували за вихід Джордана із перегонів на посаду спікера — 112 голосів за, 86 проти. Це відкрило шлях для альтернативних кандидатів. Їх мають представити до понеділка.

У першому турі голосування Джим Джордан втратив 20 голосів однопартійців, у другому — 22 голоси, а зараз — 25 голосів. Щоб здобути посаду спікера, він міг втратити не більше чотирьох голосів республіканців.

Через невизначеність у Республіканській партії лідер демократів у Палаті представників Гакім Джефріс (який під час третього туру здобув 210 голосів — найбільше, але недостатньо для отримання посади) закликає створити двопартійну правлячу коаліцію між демократами та поміркованими республіканцями. Поки що цю ідею не сприймають.

Водночас у Палаті представників розглядають варіант надати ширші повноваження виконувачу обов’язків спікера Патріку МакГенрі, щоб відновити роботу Палати, наприклад, у питаннях виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Але невідомо, скільки республіканців підтримають ідею (їх у Палаті більшість). Однак за цю ідею виступають і Джим Джордан, і Гакім Джефріс.

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року Республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Чому це важливо для України?

Посада спікера Палати представників США є третьою позицією після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою в разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни. Поки його немає (а це вже два тижні), палата не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала. Увечері 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу $61,4 мільярда на підтримку України. Щоб схвалити цей пакет, потрібно відновити роботу Палати представників.