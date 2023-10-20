Фінляндія розслідує причетність китайського судна до пошкодження підводного газопроводу

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Національне бюро розслідувань Фінляндії повідомило, що наразі зосереджене на ролі китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear у пошкодженні газопроводу Balticonnector, пише Reuters.

8 жовтня газопровід у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, були пошкоджені. Фінські слідчі вважають, що це могла бути диверсія, проте ще не впевнені в цьому.

Пізніше Швеція повідомила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно одночасно з двома іншими.

Національне бюро розслідувань Фінляндії заявило, що час і напрямок руху китайського судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається із часом і місцем пошкодження газопроводу.

Тим часом естонські слідчі додали, що розслідують роль двох кораблів — китайського NewNew Polar Bear і російського Sevmorput. Обидва були поблизу місць пошкоджень. Росія заперечує причетність свого судна до подій.

Агентство Reuters теж перевірило дані відстеження руху суден і написало, що лише ці два кораблі були на всіх трьох місцях приблизно в той час, коли сталися інциденти.

Фінські слідчі знайшли на місці пошкодження газопроводу «важкий предмет» і зʼясовують, чи повʼязаний він з інцидентом. Підстав вважати, що на газопроводі був вибух, немає.