Фінляндія розслідує причетність китайського судна до пошкодження підводного газопроводу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash
Національне бюро розслідувань Фінляндії повідомило, що наразі зосереджене на ролі китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear у пошкодженні газопроводу Balticonnector, пише Reuters.
8 жовтня газопровід у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, були пошкоджені. Фінські слідчі вважають, що це могла бути диверсія, проте ще не впевнені в цьому.
Пізніше Швеція повідомила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно одночасно з двома іншими.
Національне бюро розслідувань Фінляндії заявило, що час і напрямок руху китайського судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається із часом і місцем пошкодження газопроводу.
Тим часом естонські слідчі додали, що розслідують роль двох кораблів — китайського NewNew Polar Bear і російського Sevmorput. Обидва були поблизу місць пошкоджень. Росія заперечує причетність свого судна до подій.
Агентство Reuters теж перевірило дані відстеження руху суден і написало, що лише ці два кораблі були на всіх трьох місцях приблизно в той час, коли сталися інциденти.
Фінські слідчі знайшли на місці пошкодження газопроводу «важкий предмет» і зʼясовують, чи повʼязаний він з інцидентом. Підстав вважати, що на газопроводі був вибух, немає.
- 10 жовтня у Фінляндії повідомили про витік з газопроводу Balticconnector — «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Аби пошкодити газопровід, потрібні спеціальні навички й обладнання. 8 жовтня оператори помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі. Balticconnector — це газопровід, який має дві гілки. Ним природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції. Протяжність Balticconnector становить 77 кілометрів, він почав роботу у 2020 році.