З Ізраїлю літаком евакуювали четверту групу українців
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
William Hook / Unsplash
З Ізраїлю евакуювали четверту групу українців.
Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.
«19 жовтня, о 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерним рейсом до міста Бухарест (Румунія) вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України. Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур», — йдеться в повідомленні.
- Станом на 20 жовтня в Ізраїлі через війну із ХАМАС загинули 18 українців. Трьома рейсами з країни рейсами до Бухаресту вже евакуювали 450 українців. Евакуації в секторі Гази очікують 308 громадян, проте їх кількість може зрости до 400.
- Єдиний пункт пропуску «Рафах» на кордоні з Єгиптом досі закритий. Це єдиний шлях евакуації з ексклаву. Очікується, що його відкриють 20 жовтня.