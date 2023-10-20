З Ізраїлю літаком евакуювали четверту групу українців

Новини

William Hook / Unsplash

З Ізраїлю евакуювали четверту групу українців.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

«19 жовтня, о 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерним рейсом до міста Бухарест (Румунія) вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України. Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур», — йдеться в повідомленні.