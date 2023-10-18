Сербська радикальна партія просить заборонити у країні показ фільму «20 днів у Маріуполі»

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Sundance institute / «Бабель»

Сербська радикальна партія назвала документальну стрічку «20 днів у Маріуполі» антиросійською пропагандою і попросила заборонити її показ у всій країні.

Партія закликає керівництво муніципалітету міста Лазаревац і місцевий Центр культури скасувати показ фільму та звертається до компетентних органів з проханням не допустити рекламу стрічки будь-де в Сербії.

Показ фільму був запланований в Сучасній галереї Лазаревацького культурного центру. Радикали зазначають, що вхід на показ безкоштовний, а отже, «хтось проплатив оренду зали».

«Виникає запитання, хто фінансує просування цього вкрай антиросійського пропагандистського фільму київського режиму. Фільм розповідає про нібито російське вторгнення в Україну. Просування такої позиції суперечить офіційній політиці Республіки Сербія, яка займає нейтральну позицію з початку російської «спецоперації в Україні», — йдеться у пресрелізі радикальної партії.

Один з найбільших фестивалів документального кіно на Балканах Beldocs Echo, у рамках якого планували показ у галереї, опублікував на своєму сайті пост про те, що організатори не погоджуються з цією позицією і докладуть усіх зусиль, щоб показ відбувся.

«Команді «20 днів у Маріуполі» прикро чути новини про скасування показів фільму в Сербії. Нашою метою завжди було і буде робити все, щоб світ бачив і памʼятав про трагедії людей, які втратили свої сімʼї, своє місто і свої життя під час облоги Маріуполя», — прокоментував ситуацію режисер фільму Мстислав Чернов.