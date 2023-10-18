Справа Майдану: пʼять «беркутівців» отримали вироки
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Святошинський районний суд оголосив вироки у справі Майдану про розстріли людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
Про це передають кореспонденти «Суспільного» та «Громадського».
У справі пʼять обвинувачених — ексміліціонери столичної роти спецпризначення «Беркут» — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський.
Янішевському призначили довічне увʼязнення з позбавленням права обіймати посади у правоохоронній сфері. Його позбавили звання «підполковник міліції». Аброськін і Зінченко отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Їх також позбавили права обіймати посади, повʼязані з правоохоронною діяльністю. У них забрали звання «сержант міліції». Проте всіх трьох у 2019 році звільнили з-під варти, і вони втекти до рф.
Тим часом суд виправдав Сергія Тамтуру, який залишився в Україні. Олександра Маринченка засудили до 5 років увʼязнення за перевищення службових повноважень, проте суд урахував йому у строк покарання строк перебування під вартою за схемою: 1 день попереднього увʼязнення за 2 дні позбавлення волі. Тому вважається, що він відбув покарання. Сторона обвинувачення оскаржить вирок.
- 20 лютого 2014 року в центрі Києва міліціонери вбили 48 протестувальників, ще 90 людей отримали вогнепальні поранення. Основними підозрюваними стали 26 бійців київського «Беркуту». На лаві підсудних взимку 2016 року опинилися Зінченко, Аброськін, Янішевський, Тамтура та Маринченко. Уже влітку 2020 року Святошинський районний суд та його присяжні мали ухвалити вирок, проте у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив обміняти беркутівців на полонених в «лнр» і «днр» українців. Судова справа загальмувалася на понад рік, бо лише двоє з обміняних — Маринченко і Тамтура — повернулися до України. Інших обвинувачених вирішили судити заочно.
- У жовтні 2020 року Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Аброськіна, Зінченка та Янішевського.
- 18 травня 2022 року обвинувачені ексберкутівці розказали свою версію подій. Вони заперечували провину та відмовилися відповідати на всі уточнювальні запитання прокурорів, потерпілих і навіть своїх захисників. Пояснили це тим, що вважають прокурорів упередженими.
- 4 жовтня 2023 року ДБР завершило розслідування справи про розстріл мітингувальників щодо підозрюваних з вищого керівництва держави, яке віддало наказ. Серед них Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України — девʼять колишніх високопосадовців.