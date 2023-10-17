В Україні розгорнули вже понад 13 тисяч пунктів незламності. Їх можна буде знайти в «Дії»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Кабінету міністрів України
В Україні розгорнули вже понад 13 тисяч пунктів незламності. Скоро можна буде знайти найближчий до себе пункт на інтерактивній карті в «Дії».
Про це 17 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Найбільше пунктів розгорнули на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Проте майже 2,5 тисячі пунктів треба ще доукомплектувати — це завдання для місцевої влади.
«Всюди має бути генератор, пальне, Starlink, засоби опалення. Скоро всі зможуть знайти найближчий до себе пункт незламності через інтерактивну карту в «Дії», — наголосив Денис Шмигаль.
- На 96 залізничних вокзалах по всій Україні із середини жовтня почали працювати пункти незламності. Там буде безперебійне опалення, резервне електроживлення та звʼязок завдяки Starlink; там можна буде безкоштовно підзарядити техніку.
- Пункти незламності — це спеціально облаштовані намети або приміщення, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом й отримати первинну медичну допомогу. Влада їх розгорнула восени 2022 року через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.