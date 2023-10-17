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Парламент у першому читанні проголосував за скасування мораторію на податкові перевірки. Це одна з вимог МВФ

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Перевірки мають повернути з 1 листопада, але дату, найімовірніше, змінять, пояснює народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік:

Не повертаються перевірки для:

Железняк наголошує, що ухвалення цього законопроєкту — це одна з головних вимог Міжнародного валютного фонду.