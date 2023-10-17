Операція DRAGONFLY. Сили спецоперацій розповіли про наслідки удару по аеродромах Бердянська та Луганська

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Сили спеціальних операцій підтвердили атаку на аеродроми в Бердянську та Луганську. Операція мала назву DRAGONFLY.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Під час атак на аеродромах базувалася велика кількість техніки, боєприпасів та росіян. Ударами на двох аеродромах знищено девʼять гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку протиповітряної оборони, склад боєприпасів. Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

«Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4-ї ранку. Детонація у Луганську тривала до 11-ї ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів», — додали у ССО.