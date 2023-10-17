У Бельгії могли ліквідувати невідомого, який застрелив двох чоловіків зі Швеції

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Невідомого, який напередодні убив двох громадян Швеції в Брюсселі, найімовірніше, ліквідували.

Про це пише Reuters.

Мер бельгійської столиці Філіп Клоуз сказав, що «здається, підозрюваного справді нейтралізовано», а міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден дала коментар зі словами, що автоматична зброя, знайдена у «знешкодженого чоловіка», була така ж, як і при нападі.

Чоловіка підстрелили поліцейські в комуні Схарбек після нічної погоні. Він, імовірно, помер дорогою до лікарні.

Підозрюваний у вбивстві двох чоловіків — це 45-річний тунісець Абдессалем Лассуєд. Він також поранив третього громадянина Швеції під час нападу. Премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо назвав ці події жорстоким терактом. Чоловік був відомий поліції через контрабанду людей і незаконне проживання в країні (безуспішно просив притулку в Бельгії в листопаді 2019 року).

Раніше медіа публікували записи Лассуєда, які він робив до нападу і після нього. Чоловік називав себе членом «Ісламської держави».

Напад стався в період підвищеної напруги через війну між Ізраїлем і ХАМАС , однак федеральний прокурор Бельгії заявив, що немає жодних доказів, що нападник мав будь-який звʼязок із конфліктом між Ізраїлем і палестинськими бойовиками.