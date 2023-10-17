Музей Глазго загубив скульптуру Огюста Родена вартістю €3,5 мільйона

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Elizabeth Wake/Alamy

Музей Глазго повідомив, що гіпсової статуї французького скульптора Огюста Родена, елемента композиції «Буржуа де Кале», наразі немає в його художніх колекціях. Де зараз перебуває скульптура, невідомо.

Про це пише The Guardian.

За даними каталогу Родена, це двометрова фігура Жана д’Ейра — одна з постатей «Буржуа де Кале». Гіпсова скульптура, куплена Музеєм Глазго у художника в 1901 році, була виставлена в парку Келвінгроув з 25 червня по 30 вересня 1949 року. Відтоді вона зникла.

Elizabeth Wake/Alamy

За словами мистецтвознавців, у 40-х роках XX століття гіпсові роботи не викликали особливого інтересу. Однак сьогодні ця статуя коштуватиме €3,5 мільйона.

Бронзові статуї шести буржуа де Кале створені у 1895 році. Існують бронзові та гіпсові версії скульптури. Представники музею сподіваються, що зникла статуя була пошкоджена під час виставки під відкритим небом і її все ще можна розшукати в архівах.