Путін прибув у Китай — зустрінеться з Сі Цзіньпіном та іншими лідерами

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Президент росії путін прилетів до Пекіну з офіційним візитом для участі в міжнародному форумі «Один пояс — один шлях».

Про це пише російська служба BBC.

Пресслужба російського президента зазначала, що путін планує зустрічі з лідером КНДР Сі Цзіньпіном, а також президентами Монголії, Лаосу, Вʼєтнаму та премʼєрами Таїланду й Пакистану.

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Це друга закордонна поїздка для Путіна. Перша була до Киргизстану кілька днів тому. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, тому якщо він приїде до країни, де діє Римський статут, його мають затримати. Наприклад, путін 22—25 серпня пропустив саміт БРІКС у Південній Африці, адже тамтешній уряд мав заарештувати його.

На форум «Один пояс — один шлях» Китай запросив представників 130 країн світу.