КНДР налагодила маршрут поставок боєприпасів росії і передала їй ракети

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Reuters

Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до росії.

Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту рф у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

Супутники в серпні фіксували два російських суховантажі «Ангара» і «Марія», які сумарно щонайменше пʼять разів доставляли до північнокорейських портів кілька сотень контейнерів, а потім вивозили звідти інші. Під час рейсів вони приховували свою геолокацію, відключивши транспондери.

Завантаження «Ангари» у Расоні, КНДР. Planet Labs

Обидва суховантажні судна належать юрособам, повʼязаним з військовою логістикою. Компанії «М Лізинг» та «Марин Транс Шипінг», які володіють судном «Ангара», з травня 2022 року під санкціями США за транспортування зброї. «Марія» та її власники під санкції поки не потрапили.

Кінцевою точкою маршруту контейнерів, як вважають аналітики, став склад боєприпасів у Тихорецьку Краснодарського краю, що за 200 км від кордону з Україною. На знімках від 28 вересня видно поїзди, які доставляють на цей обʼєкт ті ж контейнери, що завантажувалися у КНДР. Крім того, територія самого складу з серпня 2023 значно розширилася.

Розширення складу у Тихорецьку. Planet Labs

Дані RUSI також підтверджують журналісти видання «Досье». За їхньою інформацією, у трюмі «Ангари» перевозили вантаж із 50 т ракет із розривним зарядом. Однак у корабельних документах, з якими ознайомилися журналісти, жодного разу не згадується КНДР. При цьому нерідко пунктом призначення вказана затока Стрілець, на березі якої розташовується російська військова база.

Раніше США звинуватили Північну Корею у поставках боєприпасів та військової техніки росії. У заяві Білого дому згадувався склад у Тихорецьку.