Президент США Байден планує спільний пакет військової допомоги для Ізраїлю та України на понад $2 мільярди
- Автор:
- Анна Холоднова
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Win McNamee / Staff
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за $2 мільярди.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS Face the Nation, передає Reuters.
За його словами, президент Джо Байден проведе «інтенсивні перемовини» з Конгресом США щодо цього.
Конгрес усе ще не може ухвалювати закони через кризу з обранням спікера Палати представників. Байден готує бюджетний запит, який об’єднає допомогу для Ізраїлю та України, щоб підвищити шанси на його схвалення.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи сягне військова допомога $2 мільярдів, Салліван сказав: «Ця цифра буде значно більша, але, як я вже сказав, безумовно включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України та щоб допомогти Ізраїлю захистити себе в боротьбі з терористичною загрозою».
- Спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.
- У вівторок, 17 жовтня, Палата представників має зібратися і проголосувати за нового спікера. Поки його немає, вона не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота триває.