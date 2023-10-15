Війна в Ізраїлі: США відправили другу авіаносну ударну групу у Східне Середземноморʼя
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сполучені Штати розгортають авіаносну ударну групу USS Dwight D. Eisenhower у Східному Середземноморʼї поблизу берегів Ізраїлю.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Ударна група складається з ракетного крейсера USS Philippine Sea (CG 58), есмінців з керованими ракетами USS Gravely (DDG 107) і USS Mason (DDG 87), а також авіаносця Carrier Air Wing 3 з девʼятьма ескадрильями літаків і штабом на борту.
За словами голови Пентагону, збільшення присутності Збройних сил США у регіоні має показати підтримку Ізраїлю і рішучість Вашингтону стримувати агресію.
Друга ударна група приєднається до першої на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford та винищувачами F-35, F-15, F-16 і A-10.
- Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із сектора Гази 7 жовтня, оголосивши про початок операції «Повінь Аль-Акса». Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, убиваючи цивільних, військових і захоплюючи заручників. Щонайменше 560 людей стратили або розстріляли.
- Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по секторі Гази, почавши операцію «Залізні мечі». 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну і фактично заявив, що знищить як ХАМАС, так і сектор Гази. Також ЦАХАЛ мобілізував 300 тисяч резервістів і закликав палестинців залишити Газу. ЦАХАЛ готується до наземної операції.