Війна в Ізраїлі: США відправили другу авіаносну ударну групу у Східне Середземноморʼя

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Сполучені Штати розгортають авіаносну ударну групу USS Dwight D. Eisenhower у Східному Середземноморʼї поблизу берегів Ізраїлю.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Ударна група складається з ракетного крейсера USS Philippine Sea (CG 58), есмінців з керованими ракетами USS Gravely (DDG 107) і USS Mason (DDG 87), а також авіаносця Carrier Air Wing 3 з девʼятьма ескадрильями літаків і штабом на борту.

За словами голови Пентагону, збільшення присутності Збройних сил США у регіоні має показати підтримку Ізраїлю і рішучість Вашингтону стримувати агресію.

Друга ударна група приєднається до першої на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford та винищувачами F-35, F-15, F-16 і A-10.