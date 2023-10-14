За даними ООН, із Гази виїхали 400 тисяч палестинців. Ізраїль закликав цивільних евакуюватися із сектора
- Автор:
- Костя Андрейковець
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За оновленими даними Організації Обʼєднаних Націй, із Гази виїхали 423 тисячі палестинців. Таку цифру зафіксували ще перед тим, як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ввечері 13 жовтня закликала цивільних їхати на південь сектора Гази.
В ООН розкритикували заклики ЦАХАЛ, адже вони «призведуть до гуманітарної катастрофи». Армія ж дала палестинцям час до 16:00 суботи, 14 жовтня, виїхати на південь.
Контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні сектора Гази з Єгиптом досі закритий, тому вимушені переселенці мігрують у межах ексклаву.
Авіація Ізраїлю продовжує удари по сектору. Палестинський рух ХАМАС заявив, що через авіаудари загинули девʼять заручників, серед яких четверо іноземців. До цього у ХАМАС казали про загибель 13 заручників. Таким чином, загальна кількість загиблих заручників зросла до 22.
Щодо жертв станом на сьогодні, то за даними палестинського Міністерства охорони здоровʼя, за тиждень війни загинули 2 215 жителів сектора Гази, і ще 8 714 поранені. Дані ізраїльського міністерства — щонайменше 1 300 загиблих і 3 526 поранених.
- Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із сектора Гази 7 жовтня, оголосивши про початок операції «Повінь Аль-Акса». Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, убиваючи цивільних, військових і захоплюючи заручників. Щонайменше 560 людей стратили або розстріляли.
- Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по сектору Гази, почавши операцію «Залізні мечі». 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну і фактично заявив, що знищить як ХАМАС, так і сектор Гази. Також ЦАХАЛ мобілізував 300 тисяч резервістів і закликав палестинців залишити Газу. ЦАХАЛ готується до наземної операції.