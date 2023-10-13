Перші підрозділи ізраїльських військ увійшли на територію сектора Гази для «локального рейду»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Yossi Zamir/Flash90
Перші підрозділи ізраїльської піхоти і танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». ЦАХАЛ поки що не заходив углиб Гази.
Про це пише The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що війська також знищили низку терористів у цьому районі, зокрема осередок ХАМАС, який запускав протитанкові керовані ракети по Ізраїлю.
«Сили виявили сліди, які можуть допомогти знайти зниклих безвісти. Ми далі докладатимемо всіх зусиль, щоб дізнатися кожну подробицю про зниклих і заручників», — сказав речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі.
За приблизними підрахунками ХАМАС захопив у заручники 150—200 ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю наразі повідомила родинам 120 заручників, що їхніх близьких утримують у секторі Гази.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 800. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- ХАМАС стверджує, що 13 жовтня випустив 150 ракет по Ашкелоні на півдні Ізраїлю та 250 ракет по північних регіонах країни. Про жертви не повідомляють.
- Гуманітарна криза в Газі поглиблюється. За даними ООН, внаслідок ізраїльських авіаударів 423 тисячі людей були змушені покинути свої домівки.
- ХАМАС оголосив пʼятницю, 13 жовтня, «всесвітнім днем джихаду». Уродженець Чечні атакував школу у Франції та вбив учителя. У Пекіні невідомий напав із ножем на співробітника посольства Ізраїлю.