Перші підрозділи ізраїльських військ увійшли на територію сектора Гази для «локального рейду»

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Yossi Zamir/Flash90

Перші підрозділи ізраїльської піхоти і танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». ЦАХАЛ поки що не заходив углиб Гази.

Про це пише The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що війська також знищили низку терористів у цьому районі, зокрема осередок ХАМАС, який запускав протитанкові керовані ракети по Ізраїлю.

«Сили виявили сліди, які можуть допомогти знайти зниклих безвісти. Ми далі докладатимемо всіх зусиль, щоб дізнатися кожну подробицю про зниклих і заручників», — сказав речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі.

За приблизними підрахунками ХАМАС захопив у заручники 150—200 ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю наразі повідомила родинам 120 заручників, що їхніх близьких утримують у секторі Гази.