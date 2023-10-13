В Україні залишився один літак авіакомпанії Wizz Air. Як його вивезти — поки не знають
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air залишився в Україні один літак, він у доброму стані, але поки що безпечно вивезти його не можуть.
Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Йожеф Вараді в інтервʼю італійському виданню LʼEconomia.
Авіакомпанія змогла «врятувати» один літак у Львові. Залишилося три: з двох вдалося привезти двигуни до Польщі. «Залишилося забрати один, він у доброму стані, але ми поки що не можемо безпечно вивезти його з країни», — розповів Вараді.
- Ірландський лоукост Ryanair планує активне повернення в Україну в перші 8 тижнів після закінчення війни. У планах — 75 авіамаршрутів з Європи до України, інвестиції на $3 мільярди, до 30 нових Boeing 737 MAX в аеропортах Києва, Львова та Одеси, щоденні рейси між цими аеропортами та до 600 рейсів на тиждень загалом. Лоукост хоче очолити відновлення українського ринку авіаперевезень. Wizz Air про свої плани поки не повідомляла.