У Міністерстві оборони України зʼявиться медичний департамент. Що він робитиме

Новини

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту в Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами заступниці міністра Наталії Калмикової, це дозволить відомству здійснювати регуляторну функцію й провести стандартизацію турнікетів і бойових аптечок українських бійців.

«Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США», — додала вона.

Після впровадження стандартизації перевірять аптечки й турнікети від держави, що надійшли у військові частини. Ті, що не відповідають стандартам, вилучать і замінять на якісні.