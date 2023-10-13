СБУ і ВМС атакували дронами два російські військові кораблі

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Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами атакували дронами російський ракетоносій «Буян» і патрульний корабель «Павел Державин».

Про це повідомили джерела «Бабеля» у спецслужбі.

«Буян» у бухті Севастополя пошкодили сьогодні, 13 жовтня, а «Державина» позавчора, 11 жовтня. Раніше повідомлялося, що ці кораблі підірвалися на мінах. Деталі операції не розкривають. У спецслужбі лише вказали, що кораблі атакували надводні дрони Sea Baby.

«Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет «Буян» повторити подвиг «Алроси» не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків», — зазначив один з організаторів спецоперації.