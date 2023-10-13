Британський регулятор дозволив Microsoft купити розробника ігор Activision Blizzard
- Автор:
- Ліза Бровко
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Управління конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) дозволило корпорації Microsoft купити розробника відеоігор Activision Blizzard за майже $69 мільярдів.
Про це пише The Guardian.
Ще у квітні британський регулятор блокував угоду купівлі через те, що вона порушила б конкуренцію на ринку відеоігр, оскільки Microsoft могла б зробити проєкти Blizzard своїми ексклюзивами. Угоду переглянули, і тепер вона передбачає, що Microsoft передасть права компанії Ubisoft на реалізацію ігр Blizzard через хмарні послуги за межами Європи. Регулятора це влаштувало.
Виконавчий директор CMA Сара Карделл заявила, що регулятор гарантує — Microsoft не зможе «захопити» хмарні ігри й порушити конкуренцію.
- Microsoft домовилася про купівлю Activision Blizzard у січні 2022 року. Тоді медіа оцінювали угоду в $70 мільярдів (і майже не помилилися). У Microsoft заявили, що після закриття угоди ігри розробника стануть доступні не тільки на Xbox і РС, але й на PlayStation від Sony. Згодом компанія оголосила, що перенесе франшизу Call of Duty на Nintendo Switch. Угоду планували закрити до 30 червня 2023 року.
- Activision Blizzard відома такими іграми, як Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft. Аудиторія Activision — приблизно 154 мільйони активних користувачів на місяць на різних ігрових платформах.