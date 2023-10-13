Британський регулятор дозволив Microsoft купити розробника ігор Activision Blizzard

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Управління конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) дозволило корпорації Microsoft купити розробника відеоігор Activision Blizzard за майже $69 мільярдів.

Про це пише The Guardian.

Ще у квітні британський регулятор блокував угоду купівлі через те, що вона порушила б конкуренцію на ринку відеоігр, оскільки Microsoft могла б зробити проєкти Blizzard своїми ексклюзивами. Угоду переглянули, і тепер вона передбачає, що Microsoft передасть права компанії Ubisoft на реалізацію ігр Blizzard через хмарні послуги за межами Європи. Регулятора це влаштувало.

Виконавчий директор CMA Сара Карделл заявила, що регулятор гарантує — Microsoft не зможе «захопити» хмарні ігри й порушити конкуренцію.