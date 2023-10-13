МОЗ розширив перелік лікарів, які можуть переливати кров. Чому це важливо

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Міністерство охорони здоровʼя додало до переліку фахівців, які можуть переливати донорську кров, 26 лікарських спеціальностей.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Тепер травматологам, комбустіологам, хірургам та іншим фахівцям (переважно хірургічного профілю) не треба проходити додаткове навчання з переливання крові.

Це дозволить більшій кількості лікарів, які служать у війську, швидко та без зайвої бюрократії переливати кров пораненим бійцям. Так само це працюватиме у прифронтових госпіталях. Тобто не доведеться чекати на медика, чия спеціалізація дозволяє трансфузію крові.

Раніше переливати кров могли тільки лікарі-анестезіологи та лікарі-трансфузіологи.