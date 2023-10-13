Reuters: Президент США попросить Конгрес про додаткові гроші для Ізраїлю та України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Наступного тижня президент США Джо Байден опублікує запит на додаткове фінансування, повідомили в Білому домі.
Джерела Reuters стверджують, що адміністрація Байдена планує просити в Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Ізраїлю та Україні.
Деякі республіканці заявили, що опиратимуться спробам повʼязати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Будь-яке рішення щодо фінансування мають прийняти Сенат США на чолі з демократами і Палата представників на чолі з республіканцями, яка зараз без спікера не може ухвалювати будь-які рішення.
Тим часом телеканал NBC News повідомляв, що план фінансування Байдена також включатиме гроші для Тайваню та південного кордону США.
- 3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади — вперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.
- Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера — тобто без розгляду залишається і допомога Україні. Зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.