Експремʼєру Миколі Азарову і його помічницям оголосили низку підозр
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Колишньому премʼєр-міністру часів Януковича Миколі Азарову та двом його помічницям, одна з яких є посадовицею столичної райдержадміністрації, повідомили низку підозр.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Їм закидають заклики до повалення влади (ч. 2 ст. 109 КК), посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК) та виправдовування агресії росії (ч. 2 ст. 436-2 КК). Прокуратура також нагадує, що Азарову вже інкримінують державну зраду за погодження «Харківських угод».
За даними слідства, Азаров створив у росії Telegram-канал, через який транслює російську пропаганду і антиукраїнські матеріали, а адмініструють його дві помічниці — діюча начальниця організаційного відділу в столичній райдержадміністрації і колишня співробітниця цієї ж РДА, яка вже виїхала до росії.
Помічниці, стверджують у прокуратурі, не тільки адміністрували канал, але й вели сторінку Азарова у забороненій соцмережі «ВКонтакте», а також організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.
Чинній посадовиці РДА повідомили про підозру у Києві. Колишньому премʼєр-міністру та іншій спільниці — заочно. Щодо першої вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
- Азаров ще з 2021 року заочно заарештований судом у справі про «Харківські угоди», коли уряд і парламент погодив, а потім Віктор Янукович у 2010 році підписав із президентом росії угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу, якого фактично не сталося.