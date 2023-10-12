ВАКС закрив справу «короля контрабанди» Вадима Альперіна

Новини

Вадим Альперин / Facebook

Вищий антикорупційний суд у четвер, 12 жовтня, вирішив закрити кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називали «королем контрабанди».

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус. Повний текст оголосять 17 жовтня. Сторона захисту використала так звані «поправки Лозового». Адвокати наполягали, що справу слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений субʼєкт.

Що таке «поправки Лозового»?

Верховна Рада у жовтні 2017 року ухвалила зміни до низки кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Поправка тодішнього народного депутата Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) пропонувала змінити ряд статей КПК, зокрема про обовʼязкову санкцію суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях.