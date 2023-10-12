НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва

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Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса».

У серпні 2023 року Костусєв, бізнесмен Борис Кауфман і ще двоє людей отримали підозру в цій справі. За даними слідства, вони створили схему, за якою вивели аеропорт у спільну власність міста та приватних інвесторів. Відтак місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодних прибутків. Дохід від діяльності аеропорту отримали ці фігуранти.

Для того щоб аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили в банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. Це завдало місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень, з яких 118 мільйонів — це вартість аеропорту, а решта — незаконно привласнений прибуток.

Бізнесмен Борис Кауфман наразі перебуває в СІЗО.