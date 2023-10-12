Буданов підтвердив, що до війни в Ізраїлі причетна росія

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Danylo Pavlov / The Times

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю УП розповів, що в нападі ХАМАС на Ізраїль є російський слід.

Українська розвідка дізналася, що росіяни передали бойовикам трофейну українську зброю, здебільшого для піхоти. Також є інфомація, що зброю надавали й «Хезболлі», але її ще мають перевірити.

У соцмережах поширюють відео, як у війні в Ізраїлі використовуть FPV-дрони проти бронетехніки. За словами Буданова, це природна тактика для нашого регіону, але не для Близького Сходу.

«Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не міг такого зробити. Оскільки нас там не було, значить, це були росіяни», — пояснив він.

Приблизно за тиждень до початку війни в Лівані запустили російське пропагандистське медіа «Супутник» арабською мовою. А 24 вересня росія перемістила свій космічний апарат, який може вести радіоелектронну розвідку і перехоплювати супутникові сигнали, на геостаціонарну орбіту Ізраїлю.

Також із 22 до 24 вересня Іран, який підтримує ХАМАС, відвідала російська військова делегація.

«Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію росіяни почали надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони», — резюмував Кирило Буданов.