Генштаб: Сили оборони України ліквідували 990 окупантів і знищили 42 російські танки

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Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Українські бійці знищили 42 ворожі танки, 44 бронемашини, 32 артсистеми та 990 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському напрямку українські військові тримають оборону, відбили понад десять атак росіян у районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського на Донеччині.

На Купʼянському напрямку українські бійці відбили понад десять атак у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка на Харківщині. А на Лиманському напрямку стримують наступ окупантів у районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області, відбивши 15 атак.

На Бахмутському напрямку українське військо відбило атаки в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони України штурмують південніше Бахмуту, мають успіх у районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

На Марʼїнському напрямку українські захисники відбили понад десять атак росіян у районах Марʼїнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішний наступ у районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледару Донецької області.

Сили оборони України покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Водночас вони стримують окупантів у районі Вербового.