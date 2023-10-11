В Англії перенесуть у секретне місце знамените дерево з фільму про Робіна Гуда, яке нещодавно хтось зрубав

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В Англії, у графстві Нортумберленд одне з найвідоміших дерев країни (його показали у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв»), яке нещодавно хтось зрубав, перенесуть у секретне місце.

Про це повідомляє The Guardian.

Дерево Sycamore Gap, яке росло в невеликій ущелині між двома пагорбами, треба прибрати, щоб захистити 1900-річну римську стіну (стіну Андріана), біля якої воно росло. Під час падіння дерева стіна отримала «деякі пошкодження».

Дерево мають прибрати 12 жовтня, а потім відправлять на зберігання на територію Національного фонду, місцезнаходження якого не розголошують з міркувань безпеки.

Стовбур неможливо підняти повністю, тому його розпиляють. Пень залишать і захистять тимчасовим парканом. Природоохоронці сподіваються, що на ньому зʼявляться нові пагони. Також вони зібрали насіння, щоб спробувати виростити нове дерево.

28 вересня англійська поліція повідомила, що хтось зрубав це дерево. Найімовірніше, це зробили бензопилою. Місцеві мешканці та підприємці були спантеличені новиною, адже до цього дерева приїздило чимало туристів. У 2016 році дерево навіть отримало нагороду «Дерево року» Британії. Вік дерева оцінювався приблизно в 300 років, воно належить до виду Acer pseudoplatanus.