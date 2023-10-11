Норвегія, Швеція та Данія разом купуватимуть артилерійські боєприпаси для України

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Норвегія обʼєднує зусилля зі Швецією та Данією — країни разом купуватимуть артилерійські снаряди для України.

Про це 11 жовтня оголосило Міністерство оборони Норвегії.

«Потреба та використання артилерійських боєприпасів в Україні є дуже високими. За допомогою скоординованих закупівель у Північних країнах ми хотіли обʼєднати зусилля зі Швецією та Данією у закупівлях, щоб збільшити та оптимізувати пожертви Україні», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

Країни розглянуть кілька можливостей того, як продовжити постачання боєприпасів Україні швидше та ефективніше, зроблять висновок і скористаються найпрактичнішим способом.

Три країни разом вносять близько $43 мільйони, і Україна отримає боєприпаси у 2024 році.