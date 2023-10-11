Ізраїль сформував тимчасовий уряд. Що зараз відбувається в країні

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В Ізраїлі сформували надзвичайний уряд, пише Times of Israel. До складу військового кабінету увійдуть Нетаньягу, міністр оборони Йоав Галлант і лідер опозиційної партії «Національна єдність» Бенні Ганц.

Колишній генерал ЦАХАЛ, депутат від «Національної єдності» Гаді Айзенкот разом із міністром Роном Дермером будуть спостерігачами.

У військовому кабінеті залишили відкриту посаду для лідера опозиції Яїра Лапіда, який відмовився приєднатися до надзвичайного уряду. Під час війни уряд не ухвалюватиме жодних рішень, не повʼязаних із бойовими діями.

Армія оборони Ізраїлю заявляла про «імовірне проникнення з території Лівану в повітряний простір Ізраїлю», пише CNN. На півночі Ізраїлю поблизу кордону з Ліваном лунають сирени. Згодом Армія оборони Ізраїлю повідомила, що попередження про проникнення, що пролунали на півночі Ізраїлю, є хибною тривогою. «На даний момент побоювання щодо проникнення виключені», — кажуть в ЦАХАЛ.

ХАМАС продовжує обстрілювати південь Ізраїлю. Під удар потрапив дитячий центр при лікарні в Ашкелоні, пише Al Jazeera. Про жертви не повідомляють. ЦАХАЛ запровадив заборонену зону від сектора Гази до околиць Ашкелону. Вʼїзд туди вважається кримінальним злочином.

У прикордонному місті Маалот Таршиха можливе проникнення групи терористів. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Речник премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Таль Генріх підтвердив, що в кібуці Кфар-Аза знайшли немовлят і старших дітей з відрубаними головами. ХАМАС спростовує це повідомлення.

Детальніше про ситуацію в Ізраїлі

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 10 жовтня Ізраїль заявив, що повністю контролює кордон із сектором Гази.

Армія Ізраїлю 11 жовтня ліквідувала в секторі Гази одного з засновників руху ХАМАС — шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама). Бойовики підтвердили його смерть.

У секторі Гази закінчилося паливо для вироблення електрики, а єдина електростанція повністю припинила роботу. У регіоні залишаються лише дизель-генератори, але їх вистачить на кілька днів.

В Ізраїлі від атак бойовиків ХАМАС загинули вже 1 200 людей, у секторі Гази — щонайменше 1 100. Серед загиблих в Ізраїлі — троє українців. Наразі відомо, що девʼятеро українців отримали поранення, а шестеро вважаються зниклими безвісти. В Ізраїлі працює штаб українського МЗС, який приймає звернення українців і надає допомогу.