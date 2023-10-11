США опублікували новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів — список
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало новий пакет військової допомоги Україні. У ньому:
- авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;
- обладнання протидії дронам (c-UAS);
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові ракетні комплекси АТ-4;
- стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до неї;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.
Зброя надійде із запасів Пентагону.
- США оголосили про цей пакет попри ситуацію у Конгресі. 3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади — вперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.
- Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера — тобто без розгляду залишається і допомога Україні. Зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.