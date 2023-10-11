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США опублікували новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало новий пакет військової допомоги Україні. У ньому:

Зброя надійде із запасів Пентагону.