ЄС і Британія наказали Ілону Маску видалити з Х кадри насильства і дезінформацію про війну в Ізраїлі

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Європейський Союз і Велика Британія вимагають від Ілона Маска видалити з платформи X кадри насильства і дезінформацію, повʼязану з війною в Ізраїлі.

Про це пише Politico.

Європейський комісар Тьєррі Бретон зобовʼязав Маска відповісти на цю вимогу протягом доби — інакше компанії X загрожує штраф у розмірі до 6% доходу.

«Я закликаю вас забезпечити швидку, точну та повну відповідь на цей запит протягом наступних 24 годин», — заявив Бретон 10 жовтня.

У відповідь на публікацію Бретона на X Маск попросив французького політика окреслити, як саме його компанія порушила європейські правила публікації контенту.

«Наша політика полягає в тому, щоб усе було відкритим і прозорим», — додав він. Бретон відповів: «Ти маєш продемонструвати те, що говориш».

За правилами ЄС, соцмережі зобовʼязані видаляти всі дописи з підбурюванням до насильства, жорстокі кадри і пропаганду терористичних організацій. Після нападу ХАМАС на Ізраїль на X зʼявилися сотні зображень, відео та хештегів з убивствами і насильством.

Міністр культури Великої Британії Мішель Донелан також планує зустрітися з деякими медіакомпаніями, зокрема Google, Meta, X, TikTok і Snapchat, щоб нагадати їм про зобовʼязання видаляти подібний контент.

«Ми вживаємо заходів на знак солідарності з Ізраїлем і нашою єврейською громадою», — написала Донелан на X.