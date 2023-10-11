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Getty Images / «Бабель»

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що будь-який наступний президент США дотримуватиметься чинної політики щодо України.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

У США розпочинається турбулентність через наближення виборів, однак, за словами Джонсона, хто б не став президентом Сполучених Штатів, його політику визначатимуть демократія і свобода.

США відстоюють ці цінності, і саме вони опинилися під загрозою в Україні через повномасштабне вторгнення рф.

«Повернути Америці минулу велич не вийде, якщо поступитися агресії та злочинній поведінці путіна. Я вважаю, що той, хто стане президентом Сполучених Штатів у листопаді наступного року, з великою ймовірністю дотримуватиметься чинної американської політики», — додав Джонсон.