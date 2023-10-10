Росія не приєднається до Ради безпеки ООН з прав людини — забракло голосів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Країни-члени ООН не переобрали росію до Ради безпеки з прав людини. Вона отримала 83 голоси з необхідних 97, повідомляє «Суспільне».
Голосували усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН. У результаті до Ради безпеки з прав людини потрапило 15 країн, зокрема, Албанія та Болгарія.
- 7 квітня 2022 року за резолюцію щодо призупинення членства рф у Раді ООН з прав людини проголосували 93 члени Генеральної асамблеї ООН, 24 були проти, 58 утрималися. Росія звинувачувала «Сполучені Штати та їхніх союзників» у втраті членства.
- У травні 2022 року Генасамблея ООН обрала Чехію членом Ради з прав людини замість росії.
- Цього року ВВС повідомляла, що росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. Журналісти отримали копію документа, який росія поширювала серед членів ООН. У ньому рф обіцяла знайти «адекватні рішення для проблем прав людини» і заявляла про прагнення не допустити перетворення Ради на «інструмент, що обслуговує політичну волю однієї групи країн».