Росія не приєднається до Ради безпеки ООН з прав людини — забракло голосів

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Reuters

Країни-члени ООН не переобрали росію до Ради безпеки з прав людини. Вона отримала 83 голоси з необхідних 97, повідомляє «Суспільне».

Голосували усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН. У результаті до Ради безпеки з прав людини потрапило 15 країн, зокрема, Албанія та Болгарія.