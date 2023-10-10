Україна спростила імпорт матеріалів для виробництва боєприпасів для дронів

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Уряд спростив імпорт матеріалів для виробництва бойових частин та боєприпасів для безпілотників.

Про це 10 жовтня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін зняв бюрократичні перепони для закупівель українських дронів — розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортувати без дозволу Держслужби експортного контролю. Це забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск безпілотників.

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Зараз треба подати одну заяву й не збирати додаткові документи. Раніше процедура займала багато часу. Отримання дозволу для імпорту передбачало багато етапів, які могли тривати до кількох місяців.