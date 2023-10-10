Україна спростила імпорт матеріалів для виробництва боєприпасів для дронів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Уряд спростив імпорт матеріалів для виробництва бойових частин та боєприпасів для безпілотників.
Про це 10 жовтня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін зняв бюрократичні перепони для закупівель українських дронів — розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортувати без дозволу Держслужби експортного контролю. Це забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск безпілотників.
Зараз треба подати одну заяву й не збирати додаткові документи. Раніше процедура займала багато часу. Отримання дозволу для імпорту передбачало багато етапів, які могли тривати до кількох місяців.
- Від 22 лютого 2022 року Міністерство оборони прийняло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва. Серед них є девʼять моделей дронів-камікадзе, зокрема три — літакового типу, а також шість FPV-дронів. Загальна кількість дронів, переданих до ЗСУ в межах закупівель Міноборони — кілька тисяч одиниць.
- У січні 2023 року уряд спростив ввезення безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.
- 22 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про безмитне ввезення безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення.